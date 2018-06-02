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الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 06:59 ص
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا فريق سبايس ميكس الغنائي فريق أغنية "بابا فين" الشهيرة حفلًا غنائيًا بإحدى الخيام الرمضانية، وبدأوا الحفل بأغاني "دلعو وبابا فين و٣مرات" وميدلي من أغاني التسعينات، وأشعل الفريق الخيمة بأغانيهم. 

وأحيا النجم محمود الليثي، الفقرة الثانية من الحفل حيث حضر في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وبدأ الحفل بأغاني "بونبوناية سوق البنات عم يا صياد إذا كان قلبك كبير".

واختتم محمود الحفل بأغنية تضحك عليا وامتع الليثي الحضور بأغانية وآلتف المعجبين لالتقاط الصور مع محمود الليثي، والحفل من تنظيم ماجد المصري.

 

الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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