الليثي وفريق سبايس ميكس يشعلون حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)

وأحيا النجم محمود الليثي، الفقرة الثانية من الحفل حيث حضر في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وبدأ الحفل بأغاني "بونبوناية سوق البنات عم يا صياد إذا كان قلبك كبير".





واختتم محمود الحفل بأغنية تضحك عليا وامتع الليثي الحضور بأغانية وآلتف المعجبين لالتقاط الصور مع محمود الليثي، والحفل من تنظيم ماجد المصري.