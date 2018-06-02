يوفنتوس يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب نادي يوفنتوس من إعلان أولى صفقاته الصيفية، بعد التوصل للاتفاق على كافة التفاصيل مع إيمري كان أحد نجوم الدوري الإنجليزي.





وقالت شبكة "سكاي إيطاليا"، إنَّ الألماني إيمري كان، لاعب ليفربول سوف ينضم لصفوف يوفنتوس في الأيام القليلة المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.





كان إيمري رفض تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في يونيو الجاري، وفضل الرحيل إلى ناد آخر.





وأشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب الألماني يمتلك عروضًا من ريال مدريد وبايرن ميونخ إلى جانب يوفنتوس.



