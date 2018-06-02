ديوكوفيتش يكسر مضربه أمام باوتيستا

أبدى لاعب التنس الإسباني، روبرتو باوتيستا، المصنف رقم 13 عالميا، أسفه لإقدام منافسه في مباراة أمس، ببطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على كسر مضربه خلال المواجهة، وقال إن هذا يعد "فقدانا كبيرا للسيطرة".





وقال باوتيستا بعد إقصائه على يد ديوكوفيتش، من دور الـ16 للبطولة الفرنسية، إنه "فقدان كبير للسيطرة.. أعتقد أنه لا ينبغي على أي لاعب تنس، أن يفعل ذلك في الملعب".





وأضاف: "يجب علينا دائما أن نكون مثالا لكل الأطفال، الذين يلعبون التنس.. في الواقع، أحيانا نفقد السيطرة دون أن نرغب في ذلك، لقد أفلتت الأمور من أيدي نوفاك قليلا، في هذا الموقف".





وكان اللاعب الصربي قد غضب، بعد نهاية المجموعة الثانية، بسبب خطأ ارتكبه أثناء ضربه الكرة بيده اليمنى، ليكسر مضربه.













ومن جانبه، قال ديوكوفيتش إن هذا الموقف، لا يعني أنه "مغرور"، وأن هذه الأمور "قد تحدث".





وأوضح "بصراحة، أنا لست مغرورا.. لا أحب فعل هذا، ولكن أحيانا تحدث هذه الأمور.. أحيانا تجعلك عواطفك تخرج أسوأ ما فيك، وأحيانا الأفضل".





وأضاف: "في بعض المواقف قد يجعلك الصراخ، أو رمي المضرب، تتحرر من الضغط، أو قد لا يساعدك على الإطلاق.. من الصعب معرفة كيف يسير الأمر".





وختاما أوضح باوتيستا، أن ديوكوفيتش هنأه على أدائه وقتاله، عقب اللقاء الذي استمر قرابة 4 ساعات، كما أبلغه تعازيه في وفاة والدته.



