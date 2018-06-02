حسام البدري: هجوم منتخب مصر لغز.. ومحمد صلاح لا بديل له

يرى حسام البدري، المدرب السابق للأهلي، أنَّ المباريات الودية لمنتخب مصر، قبل خوض منافسات المونديال مهمة للغاية؛ لأنها تعطي مؤشرات لأداء الفراعنة بالبطولة، مطالبًا الجميع بمساندة المنتخب، والجهاز الفني.





وقال البدري، في تصريحات صحفية عقب لقاء مصر وكولومبيا: " المباراة شهدت جوانب إيجابية وسلبية، يستطيع المدرب هيكتور كوبر، علاجها، خاصة في خط الهجوم، الذي يبدو لغزًا محيرًا؛ لأنه لم يصنع أي خطورة على المرمى".





وأضاف: "للأسف، انشغلنا بالدفاع فقط، وهو ما يجب أن نصححه قبل لقاء أوروجواي، في مستهل مشوارنا بالمونديال".





وتابع: "منتخب مصر يحتاج إلى حلول هجومية، واختراقات من الأطراف والعمق، مع الاستفادة من سرعات ومهارات بعض اللاعبين".





وأشار البدري، إلى أن محاولة البحث عن بديل لمحمد صلاح، يجب أن تتوقف، مشددًا على أن أسلوب وخبرة وسرعة صلاح، تجعله بلا بديل في منتخب مصر.





وأشاد البدري، بالأداء الدفاعي لمنتخب مصر، مطالبًا الجميع، بمساندة اللاعبين ودعمهم للظهور بصورة جيدة في المونديال.



