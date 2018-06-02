عازف الأورج الشهير بـ"عبسلام" يعلن اعتزله الفن.. تعرف على التفاصيل (فيديو)
السبت 02/يونيو/2018 - 06:42 ص
الفجر الفني
أعلن عازف الأورج محمد عبد السلام، الشهير بـ"عبسلام" اعتزال الفن نهائيًا، نظرًا لتعرضه لبعض الأزمات مؤخرًا.
ووثق عبد السلام، اعتزاله عبر مقطع فيديو قال خلاله: "عاوز أعرف الجمهور اللى عمل حاجة اسمها محمد عبدالسلام، إني سبت مصر، وربنا كتبلي رزق في مكان تاني بعيد عن مصر".
وأضاف: "أنا راضي برزق ربنا، وأنا سبت مصر ومش ناوي أرجع تاني خالص، عشان اعتزلت الشغل نهائيًا".
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