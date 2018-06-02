عازف الأورج الشهير بـ"عبسلام" يعلن اعتزله الفن.. تعرف على التفاصيل (فيديو)





أعلن عازف الأورج محمد عبد السلام، الشهير بـ"عبسلام" اعتزال الفن نهائيًا، نظرًا لتعرضه لبعض الأزمات مؤخرًا.

ووثق عبد السلام، اعتزاله عبر مقطع فيديو قال خلاله: "عاوز أعرف الجمهور اللى عمل حاجة اسمها محمد عبدالسلام، إني سبت مصر، وربنا كتبلي رزق في مكان تاني بعيد عن مصر".



وأضاف: "أنا راضي برزق ربنا، وأنا سبت مصر ومش ناوي أرجع تاني خالص، عشان اعتزلت الشغل نهائيًا".







