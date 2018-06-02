النائب عدنان الحاجي ينضمّ إلى كتلة الولاء للوطن

أعلن المركز الاعلامي لمجلس نواب الشعب أنّ مكتب المجلس نظر في طلب تقدّم به النائب عدنان الحاجي للإنضمام الى كتلة الولاء للوطن، بما يعني أنه بات رسميا عضوا في هذه الكتلة ، التي تعدّ ثالث محطة له منذ دخول البرلمان.

يذكر أنّ النائب عن جهة قفصة عدنان الحاجي كان قد انضم إبان دخوله البرلمان بعد انتخابات 2014 الى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية قبل أن يغادرها ليلتحق بداية من شهر أكتوبر 2016 بالكتلة الديمقراطية التي استقال منها في سبتمبر 2017.

وللاشارة فإنّ كتلة الولاء للوطن التي أصبح الحاجي ينتمي إليها تضمّ في صفوفها النائب المستقيل من كتلة حركة النهضة ووزير العدل الأسبق في حكومة على العريض نذير بن عمّو والنائب توفيق الجملي المستقيل بدوره من كتلة الاتحاد الوطني الحر بتاريخ 31 جانفي 2018 والنائبة هاجر بالشيخ أحمد المستقيلة حديثا من كتلة آفاق تونس والنائبين المنتميين لحزب تونس أوّلا خميس قسيلة وعبد الناصر شويخ المستقيلين منذ مدة من كتلة نداء تونس ويترأس الكتلة النائب رياض جعيدان المستقيل أيضا من كتلة آفاق تونس.



