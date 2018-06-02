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الناطق باسم نداء تونس يحذّر من إشاعات تستهدف قيادات الحزب

السبت 02/يونيو/2018 - 06:33 ص
الناطق باسم نداء تونس يحذّر من إشاعات تستهدف قيادات الحزب
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محمد وليد الجموسي
 
حذّر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي الرأي العام مما أسماه “إشاعات تستهدف قيادات النداء ستُنشر بعدد من وسائل الإعلام المأجورة”، مشيرا إلى أنها “أخبار زائفة ومفبركة وغريبة ولا أساس لها من الصحة”.
ولم يكشف الحرباوي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك” عن طبيعة هذه الأخبار أو الشخصيات التي تستهدفها، مؤكّدا أن ما اعتبره “مؤسسات وشخصيات غير وطنية” تقف وراء مثل هذه الحملات.
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