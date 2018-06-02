سهام بن سدرين تتّهم كورشيد بالتمرّد على الحكومة

انتقدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، تصريح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد الذي أكد فيه انتهاء التعامل مع الهيئة.

وقالت بن سدرين في لقاء إعلامي إن وزير أملاك الدولة لا صفة له للحديث عن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على أن صلاحيته القانونية لا تُخول له ذلك معتبرة تصريح مبروك كورشيد وتعامل المكلف العام بنزاعات الدولة مع الهيئة تمردا على الحكومة.

وذكرت بأن رئاسة الحكومة أقرت التعامل مع الهيئة.

وكان كورشيد قد أكد الجمعة أن الوزارة انهت اليوم عملها مع هيئة الحقيقة والكرامة، تنفيذا للقرار الصادر من البرلمان ومن رئيس الحكومة.

وأكد أن الوزارة اتبعت مسار العدالة الانتقالية قضائيا في كل الملفات التي تحمل الدولة أعباء مادية، معتبرا أنه من غير المعقول في هذا الظرف المادي أن تتحمل الدولة أعباء مالية بقرار من هيئة الحقيقة والكرامة غير قابل للطعن، قائلا “اننا مستعدون للتعويض بشرط صدور القرار من قاضي العدالة الانتقالية”.

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، كانت قد أكدت في ندوة صحفية نظمتها يوم 25 ماي 2018، أن “الهيئة سجّلت بكل ارتياح موقف رئاسة الحكومة الداعي لمرافقة هيئة الحقيقة والكرامة في إنجاز مهامها واستكمالها ومرافقتها في اجراءات التسليم والتسلم”، مشيرة إلى أن اجراءات التسليم والتسلم تتطلّب عدّة أشهر.

وقالت بن سدرين، إنه لا توجد اية إرادة سياسية من رئاسة الحكومة لإجهاض أعمال الهيئة، معتبرة أن التمديد في أشغالها أو موعد انتهائها ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة.

يذكر أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين كانت قد تلقت مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة طالبتها فيها بوجوب إنهاء أشغالها قبل موفى شهر ماي الجاري وتسليم العهدة المالية تنفيذا لقرار مجلس نواب الشعب.

كما طلبت الحكومة الهيئة بتسليم تقريريها الإداري والمالي للرئاسات الثلاث استنادا الى قانونها الاساسي ووثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء خدمة كل الموظفين الذين ألحقوا بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.