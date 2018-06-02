مفدي المسدي يقدم استقالته من رئاسة الحكومة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدي، مساء الجمعة، استقالته من منصبه، بسبب ما اعتبره "حملات شيطنة ممنهجة تهدف إلى النيل منه وطالت عائلته واستهدفت حياته المهنية والخاصة، وهي تعكس في الحقيقة ما تردى إليه الوضع السياسي العام بالبلاد من انحدار قيمي وأخلاقي مخيف".

وقال المسدي في نص رسالة نشرت في عدد من وسائل الإعلام "سيدي رئيس الحكومة قد لا يخفى عنكم تعرضي إلى حملات شيطنة ممنهجة تهدف الى النيل مني وقد طالت عائلتي واستهدفت حياتي المهنية والخاصة، وهي تعكس في الحقيقة ما تردى اليه الوضع السياسي العام بالبلاد من انحدار قيمي وأخلاقي مخيف. ولقد تحملت شحنات الاكاذيب والأراجيف التي لاحقت شخصي بكثير من الصبر والجلد ايمانا مني بأن المؤسسة التي انتمي اليها تسير سياستها في الاتجاه الصحيح حيث تشير بوصلتها دائما إلى خدمة تونس وإنقاذ الدولة من الوهن وحماية المسار الديمقراطي من الانتكاسة ومواجهة قوى الردة".

وقال في نص رسالته كذلك "إنّ واجب التحفظ الذي أعتبره أحد أهم المحاذير التي يجب أن تحكم كل من عمل فى الدولة، يمنعني اليوم من الكشف عن الأطراف التى أمعنت في استهدافي ومن خلالي استهداف المؤسسة التي تشرفت بالعمل معها(...) ولكن هذا لا ينفي أني سأختار الوقت المناسب لكشف جميع هذه الأطراف وفضح شبكات المصالح التي تتستر بها".

وتابع في رسالته :" أما وقد استحال عليّ اليوم مواصلة مهامي في ظل هذا الظرف المشحون الذي عمد فيه البعض الى تلبيس الحق بالباطل وأمعن في تعفين المشهد السياسي، فاني التمس منكم ان تقبلوا استقالتي الشخصية التي جاءت بالتنسيق مع عائلتي".