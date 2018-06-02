ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شوقي الطبيب: إحالة ما لا يقل عن 27 ملفا في جرائم فساد إداري ومالي في علاقة بالعمل البلدي إلى القضاء

السبت 02/يونيو/2018 - 06:27 ص
شوقي الطبيب: إحالة ما لا يقل عن 27 ملفا في جرائم فساد إداري ومالي في علاقة بالعمل البلدي إلى القضاء
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن الهيئة أحالت سنة 2017 إلى القضاء، ما لا يقل عن 27 ملفا في جرائم فساد إداري ومالي في علاقة بالعمل البلدي.
وأوضح الطبيب خلال مشاركته مؤخرا  في المسامرة الرمضانية التي احتضنها مقر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة، حول "الدروس والعبر من الإنتخابات البلدية" أن ملفات الفساد المتصلة بالعمل البلدي، تعلقت بالخصوص بطلب رشوة من قبل متصرف بالدائرة البلدية بصفاقس الشمالية، من أجل عدم تنفيذ قرار هدم وكذلك استغلال عضو مجلس بلدي بالمسعدين لصفته من أجل إسناد رخص وإعداد مقاسم بطريقة غير قانونية".
وتعلقت ملفات الفساد كذلك، وفق الطبيب، باعتماد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير، مبدأ المحاباة في اسناد لزمة السوق الأسبوعية، وكذلك تعمّد أحد أعوان المصلحة الفنية ببلدية نابل، تدليس إمضاء مساعد رئيس البلدية وتزوير إمضاءات وتدليس عقود بيع ببلدية الحمامات، من قبل موظف بإدارة الملكية العقارية وموظف بولاية نابل وكذلك استغلال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الزريبة لمنصبه، من أجل اختلاس جزء من مداخيل حمام المياه المعدنية.
ودعا النقابيين وكافة مكونات المجتمع المدني، إلى مؤازرة عمل المجالس البلدية المنبثقة عن انتخابات 6 ماي 2018 والتي تميزت بحضور هام للقائمات المستقلة وذلك من خلال تكثيف الحضور في اجتماعات المجالس البلدية وممارسة الدور الرقابي المباشر عليها.
وذكر شوقي الطبيب أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواصل إبرام اتفاقيات عمل مشترك مع البلديات، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في المعاملات الإدارية، ملاحظا أن هذه الإتفاقيات ترمي إلى جعل البلديات "جزر النزاهة" ونموذج للشفافية والإنفتاح على المحيط.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 7:50:18 AM