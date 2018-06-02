تم اختيار تونس لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى "نحو طفولة دون عقاب بدني" خلال سنة 2020 وفق ما أفادت به وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

.ويأتي هذا القرار الذي تم الاعلان عنه في موكب رسمي انتظم بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من المؤتمر يومي 31 ماي و1 جوان 2018 بمالطا، تقديرا للسياسة التونسية في مجال تكريس حقوق الطفل، وفق ذات المصدر..

وأعربت الرئيسة المالطية في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر عن إعجابها بالتجربة التونسية في مجال حماية الأطفال وتقديرها للدور الذي ستضطلع به تونس لحشد الجهود لدعم مناهضة العنف ضد الأطفال.

ويلتئم المؤتمر الدولي رفيع المستوى "من أجل طفولة دون عقاب بدني" بمشاركة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بمناهضة العنف ضد الأطفال، ووزراء شؤون الطفولة في كل من النمسا والنرويج وبلغاريا وجنوب إفريقيا والمكسيك إضافة إلى أكثر من 150 مشاركا من مختلف دول العالم.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الدورة الثالثة تهدف إلى تدارس التشريعات والخطوات والإجراءات المتخذة من أجل نشر الوعي المجتمعي بأهمية القضاء على العنف المسلط على الأطفال باعتباره أحد أهم أهداف أجندة التنمية الدولية المستدامة في أفق 2030



