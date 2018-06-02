الليلة انطلاق الدورة 16 لمهرجان المدينة بقابس

تنظم بلدية قابس بداية من اليوم وغلى غاية 7 جوان الجاري بالتعاون مع جمعية رؤية والمركب الثقافي بقابس الدورة 16 لمهرجان المدينة.

وتفتتح هذه الدورة بعرض للفنان الجزائري عبد الله المناعي سيقام بسوق جارة للصناعات التقليدية على ان يكون الاختتام بعرض "قطوف عربية " للفنان زين الحداد سينتظم بساحة قصر البلدية.

ويكون لجمهور قابس موعد يوم 3 جوان مع الفنانة علياء بلعيد في سهرة ستقام بحوش خريف ويوم 4 جوان مع حفل بشاطئ السلام بعنوان "نفحات صوفية" لفرقة سلامية قابس والفنان نورالدين الباجي.

كما تؤثث الفنانة الفة بن رمضان سهرة يوم 5 جوان التي سيحتضنها سوق جارة للصناعات التقليدية، اما سهرة 6 جوان فخصصت لعرض "طربيات" للمطرب صالح بكار ويحتضنه متحف العادات والتقاليد الشعبية بسيدي بولبابة.