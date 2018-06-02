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الكاف: توقعات بارتفاع في صابة الحبوب بـ30 المائة مقارنة بالموسم بالماضي

السبت 02/يونيو/2018 - 06:21 ص
الكاف: توقعات بارتفاع في صابة الحبوب بـ30 المائة مقارنة بالموسم بالماضي
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محمد وليد الجموسي
 
 تتوقع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف المكلفة بالانتاج النباتي أن ترتفع صابة الحبوب هذه السنة بحوالي 30 بالمائة مقارنة مع صابة الموسم الماضي وذلك رغم الجفاف الذي ضرب الجهة وأثّر خاصة على انتاج الحبوب بالولاية.
وذكر رئيس قسم النهوض بالانتاج الفلاحي والإرشاد بذات المندوبية، بشير المرايحي، في تصريح لمراسل (وات) بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بمنطقة السرس، أن حوالي 55 بالمائة من المساحات الجملية المبذورة بالمنطقة قد اتلفت تماما، فيما تتراوح النتائج بباقي مناطق الجهة بين المتوسطة والحسنة حيث بلغ معدل الإنتاج في هذه المرحلة الأولى حوالي 15 قنطارا في الهكتار الواحد.
وتقدر المساحات التي سيتم حصادها بحوالي 85 ألف هكتار وذلك في من مجموع 190 الف هكتار وقع بذرها خلال هذه السنة ومن المؤمل أن تصل صابة هذا الموسم تقريبا إلى حدود مليون و100 ألف قنطار، حسب نفس المصد
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