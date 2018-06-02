أمير طعيمة يدعو الفنانين للامتناع عن مشاركة محمد رمضان في أعماله المقبلة

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من الفيديو الذي بثه الفنان الشاب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والذي يسخر فيه من زملائها الفنانين بقوله إن مسلسله "نسر الصعيد" هو الأعلى مشاهدة ولا عزاء للأغبياء.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الانستجرام بوست و هو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الاغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب اللينك ع البايو ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء".





في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام و يحي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه و من هم من جيله وفيهم العشرات يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم".





وأضاف "طعيمة": "طبعا كالعادة هيقول انه ما يقصدهمش، طب و الاغنية البيئة اللي مشغلها واللي بتقول انك بارم ديله و رقم واحد وكلام كتير لا يحمل اي احترام للمنافسين".





واستطرد: "أتمنى من أصدقائي الممثلين اللي هيقروا البوست ده او هيوصلهم انهم يمتنعوا عن مشاركة آل باتشينو الجيل في أعمال مستقبلية احترامًا لأنفسهم ولجمهورهم، وخاصة ان محمد رمضان عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط".





واختتم منشوره برسالة وجهها لـ"رمضان": "عزيزي محمد رمضان، عاصرت أحمد ذكي و محمود عبد العزيز و عادل امام و نور الشريف و أعرف عن قرب عمرو دياب و منير و غيرهم و غيرهم، و في حياتي ما شفتش فنان منهم قال علي نفسه رقم (١) إلا انت، أما فيلتك و عربياتك فعايز أقولك ان فنان زي عمرو دياب مثلا ممكن يشتري كل أملاكك دي بشغل سنة واحدة وعمرنا ما شفناه بيتباهي أمام جمهوره بما يملك.





نصيحة من شخص هتقرأ ما كتبه و هيبقي عدوك و ده شيء لا يعنيني: يا ابني من تواضع لله رفعه، احترم زمايلك واحترم ان فيه ناس بتحبك ممكن تكون بتنام من غير عشا و بطل الجو ده لأنه عيب و لا يمت للفن الحقيقي بصلة".







