توزر: تجار التفصيل في مدينة تمغزة يحتجون ويغلقون محلاتهم كامل اليوم

نفّذ الجمعة تجار التفصيل للمواد الغذائية في مدينة تمغزة من ولاية توزر وبعض المناطق المجاورة لها إضرابا عن العمل وأغلقوا محلاتهم كامل اليوم، وذلك بسبب أزمة النقص الحاد في التزود بالمواد المدعمة وخاصة الحليب والزيت النباتي المدعم والسكر.

حيث أفاد بعض التجار أنّه لم يتم تزويد المنطقة بهذه المواد، منذ بداية شهر رمضان بسبب امتناع تجار الجملة عن اعتماد مسلك طريق معذب المؤدي الى تمغزة ما حرم المدينة من هذه المواد.

وطالب وعدد من تجار المنطقة المصالح الجهوية للتجارة بتوزر بالتنسيق مع مثيلتها في ولاية قفصة لتزويد معتمدية تمغزة بالمواد الاستهلاكية المدعمة عن طريق تجار الجملة بمعتمديتي الرديف وأم العرايس.

في المقابل، ذكر المدير الجهوي للتجارة بتوزر، نوفل العلوي، أن الجهة ككل تشكو من نقص في التزود بالمواد المدعمة، موضحا في ما يتعلق بتزويد معتمدية تمغزة بالحليب أنه يتم عن طريق إحدى النيابات انطلاقا من معتمدية الرديف بولاية القصرين، في حين امتنعت نيابة أخرى عن تزويد المنطقة بسبب وعورة الطريق.

وأضاف أن الادارة الجهوية للتجارة اتفقت مع النيابة الممتنعة أن يتنقل تجار تمغزة إليها بأنفسهم ويتزودوا بالكميات التي يحتاجونها، مشيرا في ما يتعلق بمادتي الزيت والسكر أنه تم تزويد معتمدية تمغزة اليوم بكميات منها.

واعتبر أن الحركة الاحتجاجية التي أقدم عليها تجار التفصيل بتمغزة ليست إلا محاولة للتهرب من المراقبة الاقتصاية بسبب اعتمادهم البيع المشروط لمادة الحليب التي يتعمدون عدم تزويد الحريف بها إلا باقتنائه للياغورت، على حد قوله.