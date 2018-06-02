يلا شوت|شاهد مباراة إنجلترا ونيجيريا | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة إنجلترا ونيجيريا بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs النمسا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت اتش دي 2، الملعب ملعب ويمبلي، المعلقين: علي محمد علي.

موعد مشاهدة مباراة إنجلترا ونيجيريا اليوم في تمام الـ 19:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:15 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة إنجلترا ونيجيريا بث مباشر اليوم 2-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.