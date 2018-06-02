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وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 05:57 ص
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
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هادي كرم
 

أحيا الميجا ستار وائل جسار واحدة من أقوى السهرات الرمضانية التي أقيمت داخل إحدى الخيام الرمضانية بالعاصمة الأردنية عمان والتي حملت لافتة كامل العدد.

حرص ملك الأحساس جسار في بداية فقرته على تهنئة الحضور بالشهر الكريم ووجه لهم كلمة شكر لقوة وحفاوة الاستقبال.

وقدم عددًا كبير من أغانيه الرومانسية والطربية منها "جرح الماضي"، "جبال"، "مشيت خلاص"، "غريبة الناس"، "بتسأليني"، "بتوحشيني"، "بعدك بتحبو"، "بدي أشوفك كل يوم"، "مليون أحبك"، "خليني ذكرى"، "خيالات" ،"سنين الذكريات" .. بالاضافة إلى "على رمش عيونها" لوديع الصافي و "نسم علينا الهوا"  و"سألوني الناس" لفيروز.


وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في خيمة رمضانية بالأردن (صور)
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