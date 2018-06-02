مي عز الدين تترك منزل زوجها بسبب أحمد حاتم في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "رسايل" ترك هالة " مي عز الدين" المنزل وذهابها لمنزل والدها، حتى لا يحدث شجار بينها وبين طارق "خالد سليم"، حيث تتفاجأ بالطفل الذي وجده عاطف في التاكسي وتهنئهم عليه.

وعلى الجانب الآخر يتم النصب على شقيقها هشام في مبلغ نصف مليون جنيه، بينما يخطط مراد الليثي للانتقام من هاني بسبب مساومته على المخدرات.





وترى هالة حلمًا آخر يظهر فيه سامح "أحمد حاتم" برفقة طفل وتشاهد صورة داليا "راندا البحيري" برفقة زوجها الأول وليد ويخبرها أن تبحث في هذا.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبدالغني، مها أحمد ومن إخراج إبراهيم فخر.











