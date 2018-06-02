الميركاتو الصيفي بمصر- صفقات بالجملة لأندية الوسط والصاعدين.. والهدوء شعار القطبين

بدأ موسم الانتقالات الصيفية منذ أيام، وسيستمر حتى بداية الموسم الجديد للكرة المصرية، ومن المقرر أن يبدأ في شهر أغسطس القادم، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " صفقات الأندية حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

- "الأهلي"

1- أحمد علاء (الداخلية)

2- يوسف الجبالي (الشمس)

- "الاسماعيلي"

1- طارق طه (سموحة)

2- أوبري شيروا (يانج أفريكانز)

- "المصري"

1- محمود القط (النصر)

2- توريك جبرين (الاسماعيلي)

- "سموحة"

1- محمود منصور (الداخلية)

2- هشام نبوي (مالية كفر الزيات)

3- ماجوتي ديوب (الشمس)

- "إنبي"

1- محمود شبانة (اف سي مصر)

2- أحمد عبد الفتاح (الالومنيوم)

- "الانتاج الحربي"

1- محمد عادل (ايسكو)

2- محمد ماجد (المصري)

3- أحمد سامبو (وادي دجلة)

4- غنام محمد (الجونة)

5- أوكروكيت ويليام (المقاولون العرب)

6- أحمد جمال (اليرموك الأردني)

7- محمد رجب (بتروجيت)

- "مصر المقاصة"

1- محمد دبش (بتروجيت)

2- محمد طارق أبو العز (طلائع الجيش)

3- طه عادل (بتروجيت)

4- عصام صبحي (بتروجيت)

- "الأسيوطي"

1- محمد عبد الفتاح تاحا (بتروجيت)

2- احمد شوشة (المريخ البورسعيدي)

3- محمد حناكة (الاسماعيلي)

4- محمد جبل (طنطا)

5- احمد غريب (اف سي مصر)

6- عبد العزيز الشاعر (الداخلية)

- "المقاولون العرب"

1- سامي عبد الستار (الفيوم)

2- حسن بشندي (الشمس)

- "الاتحاد السكندري"

1- أحمد مجدي (بتروجيت)

2- محمد جبر (الرجاء)

3- محمود الزنفلي (الرجاء)

4- محمود الغرباوي (الداخلية)

5- ديديه كوريه (المقاولون)

6- محمد علاء بكر (القناة)

- "بتروجيت"

1- أحمد عبد الرسول (طنطا)

2- حمادة جلال (دمنهور)

3- أحمد عبد العال (غزل المحلة)

4- أحمد مصطفي لالا (سموحة)

5- عبد الله عواض (سموحة)

6- محمد رضا (منية سمنود)

7- احمد صبحي (المقاولون العرب)

8- احمد السباعي (النصر)

9- باتريك وليه (سيلانجور الماليزي)

10- احمد رؤوف (وادي دجلة)

11- ابراهيم القاضي (المقاولون العرب)

- "طلائع الجيش"

1- اسماعيل ايهاب الغنام (جوبيو الايطالي)

2- جهاد جنيدي (الداخلية)

- "الجونة"

1- أحمد عيد عبد الملك (وادي دجلة)

2- إسلام رشدي (الانتاج الحربي)

3- أحمد علي (المقاولون العرب)

4- محمد ناجي جدو (المقاولون العرب)



