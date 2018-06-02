ريهام عبد الغفور تزور طبيب نفسي وباسل خياط يكتشف مكانها في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الرحلة" ظهور والدة كارما، حيث خرجت من السجن وطلبت من كريمة "حنان مطاوع" أن تحكي لابنتها على كل شئ وإلا ستقابلها هي بنفسها.

وعلى الجانب الآخر، تزور رانيا "ريهام عبدالغفور" طبيب نفسي وتحكي له كل شئ وأنها تريد العودة لحياتها الطبيعية من أجل ابنتها، بينما يذهب أسامة "باسل خياط" إلى نفس الطبيب ويخبره أنه يعلم بزيارة رانيا له وبمكانها ولكنه يريد منه أن يخبرها أنه يفعل كل ذلك لحمايتها ومن شدة حبه لها.





وتحاول سارة "مي سليم" التحدث مع زوجها آدم "وليد فواز" من أجل الذهاب لطبيب نفسي ليتخلص من كل الشك الذي بداخله ناحيتها، فهو يتحول كل يوم لشخص أشبه لأسامة في التفكير بحمايتها من كل من حولهم.





المسلسل من بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، مي سليم، ومن إخراج حسام علي.







