ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريهام عبد الغفور تزور طبيب نفسي وباسل خياط يكتشف مكانها في "الرحلة"

السبت 02/يونيو/2018 - 05:14 ص
ريهام عبد الغفور تزور طبيب نفسي وباسل خياط يكتشف مكانها في الرحلة
طباعة
شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الرحلة" ظهور والدة كارما، حيث خرجت من السجن وطلبت من كريمة "حنان مطاوع" أن تحكي لابنتها على كل شئ وإلا ستقابلها هي بنفسها.


وعلى الجانب الآخر، تزور رانيا "ريهام عبدالغفور" طبيب نفسي وتحكي له كل شئ وأنها تريد العودة لحياتها الطبيعية من أجل ابنتها، بينما يذهب أسامة "باسل خياط" إلى نفس الطبيب ويخبره أنه يعلم بزيارة رانيا له وبمكانها ولكنه يريد منه أن يخبرها أنه يفعل كل ذلك لحمايتها ومن شدة حبه لها.


وتحاول سارة "مي سليم" التحدث مع زوجها آدم "وليد فواز" من أجل الذهاب لطبيب نفسي ليتخلص من كل الشك الذي بداخله ناحيتها، فهو يتحول كل يوم لشخص أشبه لأسامة في التفكير بحمايتها من كل من حولهم.


المسلسل من بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، مي سليم، ومن إخراج حسام علي.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما ريهام عبد الغفور دراما بث مباشر باسل خياط الفجر الفني الرحلة البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 6:30:00 AM