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عاجل.. مرتضى منصور مهاجما كوبر: لماذا لم يتم استدعاء حفني وسليمان للمنتخب؟

السبت 02/يونيو/2018 - 05:03 ص
عاجل.. مرتضى منصور مهاجما كوبر: لماذا لم يتم استدعاء حفني وسليمان للمنتخب؟
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيقوم بالإعلان عن أول صفقة رسمية لفريقه، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

 

وعلق مرتضى في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، على تعادل منتخبنا الوطني أمام كولومبيا بدون أهداف وديا، استعدادا لمونديال روسيا 2018، قائلا: "غير راض عن الأداء ومستاء من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفراعنة".

 

وتابع: "لماذا لم يقم كوبر باستدعاء وليد سليمان وأيمن حفني في حين تم التمسك بلاعب ويجان، سام مرسي".

 

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