حورية فرغلي ترقص على أغاني مدحت صالح في حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)

أقيم حفل سحور بإحدى الخيم الرمضانية بالشيخ زايد، حضرها عدد كبير من النجوم من الفنانيين والرياضيين والشخصيات العامة ومنهم الفنانة حورية فرغلي في أول ظهور عام لها في الخيم الرمضانية والمطربة سميرة سعيد والفنان عمر السعيد واحمد فهمي وويزو وإسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني من نجوم مسرح مصر والكابتن احمد بلال نجم الاهلي والكابتن صبري رحيم وكابتن مصطفي شبيطة ومصممة الازياء غادة حشاش.





كما حضر عدد كبيرمن الأطباء منهم طبيب الأسنان أسامة العدوي، وحسام عبدالحي نائب رئيس الجمعية المصرية بجراحات الأنف والأذن والحنجرة، وايمن الشاذلي مدير مستشفي رمد الزقازيق، وعمرو بسطويسي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واستاذ جراحات القلب والصدر وخالد سراج رئيس مجلس إدارة مستشفي الصفوة، الدكتور محمود نجم استشاري النسا، ومحمد نجم استشاري الجراحة، ومحمد الغندور استشاري الاطفال واحمد البتانوني استشاري المسالك، واشرف ابو الهوا استشاري المسالك البولية.





وشهد الحفل رقصات علي المزمار والتي جمعت حورية فرغلي بويزو وعدد من الحضور، كما استمتع الحضور بصوت الفنان مدحت صالح الذي أحيا الحفل، بالاضافة إلي إلتقاط العديد من معجبيه لمجموعة من الصور السيلفي معها وخاصة الأطفال.