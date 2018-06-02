الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب صربيا استعدادا للمونديال

استبعد مدرب صربيا، ملادن كرستايتش، قلب الدفاع المصاب ماتيا ناستاسيتش، و3 لاعبين آخرين، إذ أعلن التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعباً لكأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك قبل خوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل أمام تشيلي وبوليفيا.

وأخفق ناستاسيتش، الذي كان يشارك أساسياً، في التعافي من إصابة طويلة في الركبة، بينما استبعد المدرب أيضاً الحارس ألكسندر يوفانوفيتش، وثنائي الوسط ميات جاتسينوفيتش، ونيمانيا مكسيموفيتش.

لكن التشكيلة لا تزال تمزج بين الشباب والخبرة، حيث انضم ثنائي الدفاع الذي لم يسبق لهما تمثيل صربيا ميلان روديتش، ونيكولا ميلينكوفيتش، والمهاجم لوكا يوفيتش، إلى الجناح نيمانيا رادونيتش، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب أمام كوريا الجنوبية ودياً في نوفمبر.

وأوقعت القرعة منتخب صربيا في المجموعة الخامسة مع البرازيل وسويسرا وكوستاريكا.

وستخوض مباراتين وديتين في النمسا مع تشيلي الإثنين وبوليفيا 9 يونيو.

وتستهل صربيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا 17 يونيو، تليها مباراة سويسرا 22 يونيو، والبرازيل بعدها بـ5 أيام.