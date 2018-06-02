محمد صلاح يشاهد "نسر الصعيد".. ورمضان يعلق: "نسر ليفربول"

ونشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" صورة لصلاح وهو يتابع المسلسل، وغرد، "‏⁧‫نسر ليفربول‬⁩ بيتفرج على ⁧‫نسر الصعيد‬⁩ ⁦‪‬⁩مشاهدة ممتعة يا أبو صلاح".

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" نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.















