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محمد صلاح يشاهد "نسر الصعيد".. ورمضان يعلق: "نسر ليفربول"

السبت 02/يونيو/2018 - 04:45 ص
محمد صلاح يشاهد نسر الصعيد.. ورمضان يعلق: نسر ليفربول
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شيماء عطية
 

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بمشاهدة اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، لمسلسله الرمضاني "نسر الصعيد".


ونشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" صورة لصلاح وهو يتابع المسلسل، وغرد، "‏⁧‫نسر ليفربول‬⁩ بيتفرج على ⁧‫نسر الصعيد‬⁩ ⁦‪‬⁩مشاهدة ممتعة يا أبو صلاح".

‏⁧‫


" نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.





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