مؤتمر واحتفالية بأول صيدلية أوتوماتيكية بحضور نجوم الفن والإعلام (صور)







واضاف "هناك فرق كبير بين الصيدلي منذ زمن والان، ففي الماضي كانت أعباء الحياة والعمل أقل بكثير فلقد كانت الصيدلية تعتمد على الأدوية المركبة، ولأن حلمي بأن تكون كل صيدليات مصر أتوماتيكية، وعندما رأيتها في أوربا قررت استقدام هذه التكنولوجيا لمصر، لأن هذا البلد قادر على أن يتفوق في مجال الصيدلة على العالم كله، وهو ما سيؤثر على الحالة العامة للصيدلي والمريض، وأعلن استعدادي لمساعدة أي صيدلي في تحويل صيدليته للأتوماتيكية ".



وقالت د. صبا دسوقي المسئولة عن هذه تنفيذ هذه التجربة " منذ 3 شهور تم عمل افتتاح فعلي لهذه التجربة، حتي نتمكن من تحديد مدي الاستفادة والتأثير، ولأننا نطمع دائما في حب مصر بحلم، فأنا أتمنى أن يكون هناك إمكانية لادخال الأيدي المصرية والصناعة في هذه العملية التكنولوجية، كما انني سعيدة بتفاعل المرضى مع هذه الصيدلية واهتمامهم بفكرة عودة الطبيب الصيدلي مرة أخرى".



كما ألقى عدد كبير من الكلمات منهم كلمة دكتور رضا مراد وكيل نقابة الصيادلة التي اهتمت ورعت الفكرة وقال "هذا النوع من الصيدليات سيوفر نسبة عالية من الأمان لأن نسبة الخطأ التي من الممكن أن يرتكبها الصيدلي شبه معدومة، فنحن نهتم بالمواطن والصيدلي، فهذا النوع من الصيدليات يوفر تحضير العلاج وتوفير وقت الصيدلي وإعطاء نصائح للمريض ومراجعة الأدوية بشكل دقيق، مؤكدًا أنه سيقوم بتوصيل كل ما عرفه في هذا المؤتمر عن هذه الصيدلية إلى أعلى المستويات لضرورة تعميمه في كل محافظات مصر".



وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد كبير من الحضور منهم دكتور رضا مراد وكيل نقابة الصيادلة والإعلامي أسامة منير والاعلامية سالي شاهين والفنان حمزة العيلي لدعمهم للمبادرة، وأيضا الملحق التجاري لسفارة الهند عمر فاررق ممثلا لسفارة الهند، دكتور نسمة مصطفى من أحد الشركات الراعية لصناعة الأدوية والراعية للمبادرة ودكتور محمد شلبي مؤسس المركز المصري لليزر والدكتور محمود الداوودي.









أقيم حفل إفطار ومؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرة "عودة دور الصيدلي" في حب مصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين والضيوف من الفنانيين والإعلاميين، وممثلين من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وسفارة الهند وغيرهم.وأعلن الدكتور حسن جسرها صاحب المبادرة عن تفاصيلها من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة في عمل الصيدلي وبشكل خاص مع إعلان عن تواجد أول صيدلية إليكترونية بمصر وهي الأولى أيضًا في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح مدى فعالياتها من خلال فيديو قصير يشرح كيف تعمل هذه الصيدلية وكيف ساعدت الصيدلي على عودة تواصله مع المرضي مرة أخري للقيام بدوره الطبيعي الذي انتفي لسنوات طويلة.وعن سبب استقدامه لهذا النوع من التكنولوجيا قال "هذه المبادرو بدأت بحلم لي منذ سنوات بأن تكون الصيدليات في مصر هي الأفضل في العالم، ويكون لدينا صيدليات مثل أوربا، فمصر بالفعل تمتلك أفضل صيادلة في العالم وليس مجرد كلام، فالصيدلي المصري يتحمل أعباء العمل وقبلها الدراسة وصعوبتها، كما انه يمثل صديق دائم لكل أسرة، يلجأون إليه في الاستشارات".