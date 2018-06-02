منتخب الرأس الأخضر يقلب تأخره أمام الجزائر إلى فوز بالثلاثة وديا

خسر المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء الجمعة، بملعب 5 جويلية الأولمبي، أمام منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية تحضيرية لتصفيات "كان 2019".

وجاءت الأهداف من طرف بن سبعيني في الدقيقة 5 وبونجاح في الدقيقة 30 للمنتخب الجزائري، فيما سجل ريكاردو في الدقيقة 14، منديز (د68) وتافاريس (د72) لمنتخب الرأس الأخضر.

وقدم زملاء رياض محرز أداءً باهتا وأفتقدوا للروح الجماعية والقتالية في ملعب شبه فارغ.

وسيلتقي "الخضر" وديا هذا الخميس يوم 7 يونيو الجاري أمام بطل أوروبا منتخب البرتغال بملعب لشبونة.