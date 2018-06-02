ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم السبت 2/6/2018 في جمهورية مصر العربية

السبت 02/يونيو/2018 - 04:26 ص
حالة الطقس اليوم السبت 2/6/2018 في جمهورية مصر العربية
طباعة
 

يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت 2/6/2018  في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2/6/2018  على مدن جمهورية مصر العربية:

حالة الطقس في جمهورية مصر العربية

أسوان  30°

أسيوط  23°

الإسكندرية  23°

الإسماعيلية  20°

الأقصر  29°

الزقازيق  19°

السويس  22°

العريش  20°

الفيوم  21°

القاهرة  22°

المحلة الكبرى  19°

المعادي  22°

المنصورة  19°

بنها  18°

بني سويف  21°

بورسعيد  23°

دمنهور  19°

شبرا الخيمة  22°

طنطا  19°

مدينة الجيزة  22°

المزيد عن: مصر غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية اخبار الطقس Weather
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 6:30:00 AM