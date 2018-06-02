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تيم حسن ينقذ عبدو شاهين ويستعد للانتقام من أجل شقيقه في "الهيبة العودة"

السبت 02/يونيو/2018 - 04:31 ص
تيم حسن ينقذ عبدو شاهين ويستعد للانتقام من أجل شقيقه في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الهيبة العودة"، إنقاذ جبل "تيم حسن" وصخر "أويس مخللاتي"، لابن عمهم شاهين "عبدو شاهين" من رجال ناظم وهاولو وقتل نصف رجالهم، حيث يتصالح أولاد العم بعدها ويعلم شاهين أن جبل لا دخل له في سجن والده.


وبعدها يذهب الثلاثة إلى ناظم ليعيدوا إليه أسلحته، ويهددوه أن يبتعد عنهم وعن كل عائلة شيخ الجبل، فمن يقترب منهم سيعلنوها حربًا على الجميع.

وعلى الجانب الآخر، تحاول سمية "نيكول سابا" اصلاح الأمور، حيث أعدت الطعام بيدها من أجل جبل، ولكنه لم يأتي للمنزل، وظلت تنتظره طوال الليل ولم يعود.


المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه إلى ماقبل الجزء الأول، لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، منى واصف ومن إخراج سامر البرقاوي.


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