دياب يتألق في حفل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
السبت 02/يونيو/2018 - 04:13 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا منذ قليل المطرب محمد دياب واحده من أقوى السهرات الرمضانيه الكبرى داخل أحد فنادق التجمع الخامس بحضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.
وصل دياب الى الحفل بصحبة مدير’ أعماله ميرا أمير وصعد إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الحضور وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها "العووو" و "غمازات" و"الشحن فصل" و"حب دروشني" و"قلبت مرجحة" وغيرها العديد وسط أجواء من الفرح والتفاعل بين الحضور .
مع العلم ان " دياب " يشارك هذا العام فى موسم الدراما الرمضانيه بطوله مسلسلين "أيوب" مع النجم مصطفى شعبان و "ضد مجهول" مع النجمه غادة عبد الرازق والذى لاقي نجاحًا كبيرًا من الجمهور خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور مع أدائه فى العملين.
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