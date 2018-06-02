بعد صدور أوامر ملكية بشأنها.. ننشر محميات السعودية التي قصدها الملك سلمان

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم اليوم السبت، أوامر ملكية جديدة بتكوين مجلس المحميات الملكية.

ويتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.



وحدد الأمر الملكي، المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:





في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه - أيده الله - على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك، فقد صدر أمره - رعاه الله - بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:





1- تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.





2 - تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.





3 - تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام تركي بن عبدالله، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.





4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى محمية الملك عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.





5- تكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.



