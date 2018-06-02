بعد صدور أوامر ملكية بشأنه.. تعرف على مهام وتشكيل مجلس المحميات

ويتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.

ويتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم اليوم السبت، أوامر ملكية جديدة بتكوين مجلس المحميات الملكية.

وبحسب الأمر الملكي، فإن مهام المحميات الملكية وتشكيلها كالآتي:

الرقم : أ / 219

التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

ونظراً لأهمية تطوير المحميات الطبيعية - باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها - بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

ثانياً: تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

رابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقم : أ / 220

التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 219) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ الصادر بشأن إنشاء مجلس المحميات الملكية في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر منا.





أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُكوّن مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من:

1 - صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

3 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

4 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

5 - صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود

6 - معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.