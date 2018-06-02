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هنيدي ينشر صورة لطفل حديث الولادة يشبهه.. وهكذا علق محمد صلاح

السبت 02/يونيو/2018 - 03:57 ص
هنيدي ينشر صورة لطفل حديث الولادة يشبهه.. وهكذا علق محمد صلاح
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شيماء عطية
 

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" صورة لطفل الولادة يشبه لحد بعيد، وعلق عليها ساخرًا: "هنيدي لا ينتهي".


وعلق اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي على الصورة قائلًا: "إيه دا شبيهك".


من ناحية أخرى، يشارك هنيدي في بطولة مسلسل "أرض النفاق" الى جانب كل من هنا شيحا، سامي مغاوري، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، والمسلسل إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل وسامح عبدالعزيز.




هنيدي ينشر صورة لطفل حديث الولادة يشبهه.. وهكذا علق محمد صلاح
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