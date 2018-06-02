تفاصيل تعاقد الوحدة السعودي مع نجم المنتخب الفنزويلي

تعاقد نادي الوحدة السعودي، منذ قليل، رسميا مع نجم منتخب فنزويلا وفريق أتلتيكو منييرو "روملو أوتيرو" بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي.

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق أن أوتيرو هو أحد الصفقات التي كان سيعلن ضمها للأهلي خلال رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري.

ويدفع الوحدة 5 مليون دولار لاستعارة اللاعب، وإذا أراد شراءه سيدفع 5 مليون دولار أخرى ليمتلك بطاقته بالكامل، وليكون إجمالي الانتقال 10 مليون دولار كأكبر انتقال في تاريخ الأندية السعودية.