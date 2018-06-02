المولد: عائلتي تؤثر على مستواي داخل الملعب

أشار سعيد المولد، لاعب المنتخب السعودي، إلى أن عائلته، تؤثر على مستواه داخل الملعب، بشكل كبير، موضحًا أنه يسعى لإسعادهم دائمًا.

وقال المولد: "عائلتي بصفة عامة، تعني لي الشيء الكبير والكثير، وتأثيرهم يكون سيئًا عليّ، حينما لا أظهر بالمستوى المطلوب، وهذا صراحة شيء يسبب لي ضغط".

وأضاف: "أيضا التركيز مع المدرب، ومحاولة تطبيق تعليماته في الملعب، يشكل ضغطا آخر.. أكافئ نفسي بعد كل مباراة، إذا كنا فائزين طبعًا، خاصة لو صنعت أو سجلت، أو على أقل تقدير أن أكون مميزًا في هذه المباراة".

وبخصوص أصدقائه المقربين في الأخضر، قال المولد: "أعتبر نفسي صديقًا للجميع، وأعتبر معتز هوساوي من المقربين لي، وعبدالله عطيف أيضًا".

ووصف المولد تجربته في البرتغال بالناجحة، مشيرًا إلى أنه عرف كيف يطور مستواه.

واختتم تصريحاته، موجها رسالة للجماهير، حيث قال: "أطالب الجماهير بالدعوات والمساندة والتحفيز المستمر، وبإذن الله نكون على قدر المسئولية، وأي لاعب يتمنى التواجد في المحفل العالمي، وسوف نقدم أفضل ما لدينا".