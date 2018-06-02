مانشيني: اكتسبنا لاعبين شاركوا للمرة الأولى أمام فرنسا

كشف روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عقب الهزيمة من فرنسا ودياً بثلاثة أهداف مقابل هدف، أن الهزيمة مفيدة لبناء خبراتهم في قادم المواجهات.

وقال مانشيني في تصريحات لراي سبورت نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "هذه الهزائم مفيدة لبناء خبرتنا، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، كان باستطاعتنا معادلة النتيجة. لم يحدث ذلك ولكن كان لدينا العديد من اللاعبين الذين شاركوا معنا لأول مرة".





وتابع: "كنا نعرف أن فرنسا فريق قوي وأن مباراة الليلة ستكون صعبة. في الوقت الحالي، فرنسا أفضل".