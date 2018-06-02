عاجل.. أوامر ملكية بتعيين سكرتير للأمير محمد بن سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة بتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمرتبة الممتازة.

وجاء نص القرار كالآتي:



الرقم : أ / 239

التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.