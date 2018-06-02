محافظ القاهرة: نشارك في مسار العائلة المقدسة بـ3 أماكن أثرية (فيديو)

قال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن محافظة القاهرة تشارك بجزء في مسار العائلة المقدسة بداية من كنيسة العذراء بالمعادي مرورًا بمجمع الأديان بمصر القديمة ووصولا إلى شجرة مريم بالمطرية، مشيرًا إلى أن هناك 4 محافظات مشاركة في المسار.





وأوضح عبد الحميد في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الكل يتكاتف من أجل إخراج هذا العرس على أحسن ما يكون، فضلا عن إدراج بابا الفاتيكان هذه الرحلة على قائمة الأماكن السياحية الدينية.



