الوحدة السعودي يعلن التعاقد مع "أوتيرو" بدعم "آل الشيخ"

نجح نادي الوحدة السعودي، منذ قليل، في التعاقد رسميا مع نجم منتخب فنزويلا وفريق أتلتيكو منييرو "روملو أوتيرو" بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي.

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق أن أوتيرو هو أحد الصفقات التي كان سيعلن ضمها للأهلي خلال رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وشملت الصفقات التي كان سيبرمها تركي للشياطين الحمر، علي جبر لاعب الزمالك و رمضان صبحي المحترف في ستوك سيتي وأتيرو ومحترف أخر .