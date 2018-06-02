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عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين رئيس جديد لهيئة الجبيل وينبع

السبت 02/يونيو/2018 - 03:25 ص
عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين رئيس جديد لهيئة الجبيل وينبع
الملك سلمان بن عبد العزيز
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الفجر
 
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة بتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

وجاء نص القرار كالآتي:
الرقم : أ / 229
التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) بتاريخ 16 / 9 / 1395هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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