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عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية

السبت 02/يونيو/2018 - 03:23 ص
عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية
الملك سلمان بن عبد العزيز
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الفجر
 
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة بإنشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية" ترتبط بوزارة الثقافة.

وجاء نص القرار كالآتي:
بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن جدة التاريخية، وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على اقتراح سموه إنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.
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