عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة بإ نشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية" ترتبط بوزارة الثقافة.

وجاء نص القرار كالآتي: