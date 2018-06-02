جريزمان: سأكشف عن مستقبلي قبل كأس العالم

أعلن أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، أنه سيكشف عن مستقبله قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وذلك بعد أن ترددت أنباء قوية عن انضمام لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جريزمان، في تصريحات عقب انتهاء مباراة فرنسا وإيطاليا الودية، إنه سيعلن عن موقفه قبل كأس العالم أي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويكثف نادي برشلونة مفاوضاته مع جريزمان من أجل التعاقد معه هذا الصيف، رغم أن اللاعب يتبقى له 4 مواسم في عقده مع أتلتيكو مدريد.

وسجل جريزمان 29 هدفا خلال 27 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مع الفريق.