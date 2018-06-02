عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين 4 وزراء جدد
السبت 02/يونيو/2018 - 03:20 ص
الفجر
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية منذ قليل، منها إنشاء وزارة للثقافة وتعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".
كما أمر الملك سلمان بتعيين الأمير بدر بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وتعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وإعفاء ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا، كما صدر أمر ملكي بتعيين عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.
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