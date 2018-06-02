عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين 4 وزراء جدد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية منذ قليل، منها إنشاء وزارة للثقافة وتعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".



