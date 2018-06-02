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هل نجح سام مرسي في تعويض غياب النني أمام كولومبيا؟

السبت 02/يونيو/2018 - 03:19 ص
هل نجح سام مرسي في تعويض غياب النني أمام كولومبيا؟
سام مرسي
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ريهام عبد المحسن
 

انتهت مباراة مصر وكولومبيا الودية بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أتليتي أزوري" بمدينة بيرجامو الإيطالية، في إطار استعدادتهما لكأس العالم.

 

وقدم المنتخب مباراة جيدة أمام المنتخب الكولومبي العنيد الذي فشل في تسجيل الأهداف بسبب يقظة وصحوة مدافعي الفراعنة في الشوط الأول وحارس مرماهم عصام الحضري، الذي شارك في الشوط الثاني وقدم آداءا رائعاً.

 

وشارك سام مرسي بدلا من محمد النني الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة حتى الدقيقة 67 ولكنه فشل في القيام بدوره، حيث تم قطع الكرة منه بشكل غريب في الدقيقة 36، والتي فشل فيها في تغطية هجمة خطيرة لكوادرادو نجم كولومبيا.

 

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