عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين رئيس جديد لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
السبت 02/يونيو/2018 - 03:15 ص
الفجر
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة بتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.
وجاء نص القرار كالآتي:
الرقم : أ / 228
التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 35 ) بتاريخ 3 / 5 / 1431هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير .
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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