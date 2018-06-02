عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز نائبا لوزير الداخلية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وجاء نص القرار كالآتي:

الرقم : أ / 226

التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 260 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.