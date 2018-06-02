عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز نائبا لوزير الداخلية
السبت 02/يونيو/2018 - 03:10 ص
الفجر
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية جديدة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وجاء نص القرار كالآتي:
الرقم : أ / 226
التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 260 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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