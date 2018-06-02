شيكا يقود باوك اليوناني لنهائي أوروبا للصم

تأهل فريق باوك أثينا اليوناني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم في نسختها الحادية عشرة والمقامة بمدينة ميلانو الإيطالية، عقب الفوز على فريق باريس الفرنسي بمشاركة الثلاثي المصري محمد عبد الحميد "شيكا" وعمرو وجدي ومحمد هلال.

وشهدت منافسات الأدوار الأولى في البطولة نجاح الثلاثي المصري ومعهم السعودي محمد الشمري في قيادة باوك أثينا لاحتلال وصافة مجموعته والتي ضمت أندية ليون الفرنسي وبارنت الإنجليزي وإيزين الألماني.

وتأهل بوك أثينا وصيفًا للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن إيزين الألماني بعدما حصد كل منهما 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فاز الفريق اليوناني على ليون الفرنسي بعد انسحابه بنتيجة 3-0، وفاز على بارنت الإنجليزي برباعية بيضاء، وتعادل مع إيزين الألماني بنتيجة 3-3.

وفي الدور ربع النهائي حقق بوك أثينا فوزًا عريضًا على تورينو الإيطالي بسبعة أهداف نظيفة.

وسبق للثنائي عمرو وجدي ومحمد عبد الحميد التتويج مع باوك أثينا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ثلاث مرات سابقة أعوام 2014 و2015 و2017.