اليوم.. "منوعات" على لحن سيد درويش بدار الأوبرا





يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة سوليست الفيولينة ياسر الصيرفي، اليوم حفلًا في التاسعة والنصف مساء على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية.

يتضمن البرنامج مقطوعة بعنوان "منوعات" على لحن سيد درويش للمؤلف المصرى أبو بكر خيرت، بالاضافة الي باقة من اروع المقطوعات العالمية لكبار المؤلفين منها "كونشرتو الكمان والأوركسترا رقم 3 لـ موتسارت ، السيمفونية رقم 1 لـ جورج بيزيه.