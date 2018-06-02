المقاولون يرفض التعاقد مع مدافع الزمالك

أبدى علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب، عدم موافقته على ضم إسلام جمال مدافع نادي الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى علاء أن مدافع الزمالك لن يكون إضافة قوية للفريق في ظل انخفاض مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع القلعة البيضاء وقلة مشاركته.

ويرغب مدرب المقاولون في تدعيم دفاع الفريق بصفقات قوية ومميزة، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد.