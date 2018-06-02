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وفاة لاعب خلال مشاركته في دورة رمضانية

السبت 02/يونيو/2018 - 02:44 ص
وفاة لاعب خلال مشاركته في دورة رمضانية
دورة "فيشا سليم"
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مصطفى الجندي
 

شهدت دورة "فيشا سليم" إحدى الدورات الرمضانية التي تقام في محافظة الغربية، تعرض اللاعب إكرامي شتية للوفاة، خلال مشاركته في مباراة فريقه بالدورة الرمضانية مساءً عقب الإفطار.

 

ويعد الفقيد أحد أبناء قرية قشطوخ التابعة لمركز تلا، ويقيم في قرية كفر الجبالية بالغربية، حيث خاض مباراة في دورة قشطوخ، قبل يوم من وفاته خلال مباراة فريقه "أحمد جبر" بدورة فيشا سليم.

 

وسقط اللاعب داخل الملعب، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، قبل وفاته بداخلها عن عمر يناهز 40 عاما.

 

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