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شاهد بث مباشر لمسلسل "بالحجم العائلي" dmc Drama HD

السبت 02/يونيو/2018 - 02:42 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل بالحجم العائلي dmc Drama HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، وتدور الأحداث حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.

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